"Ювентус" нацелился на защитника "Атлетико"

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"Ювентус" нацелился на защитника "Атлетико"

Защитник "Атлетико" Хосе Мария Хименес попал в сферу интересов "Ювентуса".

Как сообщает Corrieredellosport, туринцы уже начали вести переговоры с агентом игрока. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 60 миллионов евро.

В текущем сезоне Хименес провел 31 игру, отметился двумя голами и двумя ассистами.

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