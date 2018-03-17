"Ювентус" нацелился на защитника "Атлетико"

Защитник "Атлетико" Хосе Мария Хименес попал в сферу интересов "Ювентуса".

Как сообщает Corrieredellosport, туринцы уже начали вести переговоры с агентом игрока. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 60 миллионов евро.

В текущем сезоне Хименес провел 31 игру, отметился двумя голами и двумя ассистами.

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