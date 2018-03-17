"Ювентус" нацелился на защитника "Атлетико"
Защитник "Атлетико" Хосе Мария Хименес попал в сферу интересов "Ювентуса".
Как сообщает Corrieredellosport, туринцы уже начали вести переговоры с агентом игрока. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 60 миллионов евро.
В текущем сезоне Хименес провел 31 игру, отметился двумя голами и двумя ассистами.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|29
|75
|2
|Наполи
|28
|70
|3
|Рома
|28
|56
|4
|Интер Милан
|28
|55
|5
|Лацио
|28
|53
|6
|Милан
|27
|47
|7
|Сампдория
|28
|44
|8
|Аталанта
|27
|41
|9
|Фиорентина
|27
|38
|10
|Торино
|27
|36
|11
|Удинезе
|28
|33
|12
|Болонья
|28
|33
|13
|Дженоа
|27
|30
|14
|Сассуоло
|28
|27
|15
|Кальяри
|27
|26
|16
|Кьево
|27
|25
|17
|СПАЛ
|29
|25
|18
|Кротоне
|27
|24
|19
|Хеллас Верона
|27
|22
|20
|Беневенто
|27
|10