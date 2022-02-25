"Ювентус" нацелился на защитника "Атлетико"

Теги атлетико мадридювентусренан лодитрансферы

"Ювентус" нацелился на защитника "Атлетико"

Фото инстаграм Ренана Лоди

Левый защитник мадридского "Атлетико" Ренан Лоди может продолжить карьеру в Серии А, сообщает журналист Николо Скира.

По данным инсайдера, интерес к бразильскому фулбеку проявляет "Ювентус", который уже запросил информацию по потенциальному трансферу.

Рыночная стоимость 23-летнего футболиста оценивается в 20 миллионов евро.

В текущем сезоне Лоди сыграл за "Атлетико" 28 матчей, забил 1 гол и сделал 4 ассиста.

Не пропустите: Бразильский форвард "Ювентуса" пропустит 8 месяцев из-за травмы. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Клубы и сборные из России и Украины будут проводить домашние матчи на нейтральном поле

Клубы и сборные из России и Украины будут проводить домашние матчи на нейтральном поле

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов