"Ювентус" нацелился на защитника "Атлетико"

Фото инстаграм Ренана Лоди

Левый защитник мадридского "Атлетико" Ренан Лоди может продолжить карьеру в Серии А, сообщает журналист Николо Скира.

По данным инсайдера, интерес к бразильскому фулбеку проявляет "Ювентус", который уже запросил информацию по потенциальному трансферу.

Рыночная стоимость 23-летнего футболиста оценивается в 20 миллионов евро.

В текущем сезоне Лоди сыграл за "Атлетико" 28 матчей, забил 1 гол и сделал 4 ассиста.

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