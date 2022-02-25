"Ювентус" нацелился на защитника "Атлетико"
Левый защитник мадридского "Атлетико" Ренан Лоди может продолжить карьеру в Серии А, сообщает журналист Николо Скира.
По данным инсайдера, интерес к бразильскому фулбеку проявляет "Ювентус", который уже запросил информацию по потенциальному трансферу.
Рыночная стоимость 23-летнего футболиста оценивается в 20 миллионов евро.
В текущем сезоне Лоди сыграл за "Атлетико" 28 матчей, забил 1 гол и сделал 4 ассиста.
Не пропустите: Бразильский форвард "Ювентуса" пропустит 8 месяцев из-за травмы. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Официально: финал Лиги Чемпионов перенесен из Санкт-Петербурга в Париж
-
"Зенит" установил антирекорд по безвыигрышной гостевой серии в еврокубках
-
Матчи Бундеслиги начнутся с минуты молчания из-за ситуации на Украине
-
Шотландия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА
-
Названы претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
Лента новостей
-
Клубы и сборные из России и Украины будут проводить домашние матчи на нейтральном поле
-
2
Официально: финал Лиги Чемпионов перенесен из Санкт-Петербурга в Париж
-
Пеллегрини похвалил "Зенит" после вылета от "Бетиса"
-
"Бавария" намерена изменить трансферную политику: подробности
-
"Зенит" установил антирекорд по безвыигрышной гостевой серии в еврокубках
-
"Ювентус" нацелился на защитника "Атлетико"
-
Семак оценил дебют Одоевского в Лиге Европы
-
Матчи Бундеслиги начнутся с минуты молчания из-за ситуации на Украине
-
Хави подвёл итоги матча "Наполи" - "Барселона"
-
Сутормин ярко высказался о незасчитанном голе "Зенита" в ворота "Бетиса"
-
Шотландия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА
-
Дортмундская "Боруссия" впервые за 10 лет не вышла в 1/8 финала еврокубка
-
Вратарь "Зенита" Одоевский установил клубный рекорд
-
Стали известны потенциальные соперники "Спартака" в 1/8 финала ЛЕ
-
Семак прокомментировал вылет "Зенита" из Лиги Европы
-
Названы претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
-
"Марсель", ПСВ, "Лестер", "Буде-Глимт", "Партизан", "Витесс", "Славия" и ПАОК пробились в 1/8 финала Лиги Конференций
-
"Арсенал" выгрыз победу над "Вулверхэмптоном"
-
"Севилья", "РБ Лейпциг", "Аталанта", "Порту", "Рейнджерс" и "Брага" прошли дальше в Лиге Европы
-
"Барселона" уверенно победила "Наполи" и вышла в 1/8 финала ЛЕ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14