"Ювентус" нацелился на защитника "Аякса"
Правый защитник "Аякса" Сержиньо Дест стал трансферной целью туринского "Ювентуса".
По информации журналиста Николо Скиры, переговоры о трансфере 19-летнего футболиста уже начались.
Известно, что "Аякс" оценивает своего воспитанника в сумму более 20 миллионов евро.
В прошлом сезоне Дест забил 2 гола и сделал 6 ассистов в 36 матчах.
Ранее американским фулбеком уже интересовались "Бавария", ПСЖ и "Барселона".
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|Команда
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|1
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|26
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|2
|Лацио
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|3
|Интер Милан
|26
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|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17