"Ювентус" нацелился на защитника "Аякса"

Правый защитник "Аякса" Сержиньо Дест стал трансферной целью туринского "Ювентуса".

По информации журналиста Николо Скиры, переговоры о трансфере 19-летнего футболиста уже начались.

Известно, что "Аякс" оценивает своего воспитанника в сумму более 20 миллионов евро.

В прошлом сезоне Дест забил 2 гола и сделал 6 ассистов в 36 матчах.

Ранее американским фулбеком уже интересовались "Бавария", ПСЖ и "Барселона".

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