"Ювентус" нацелился на защитника "Барселоны"
Туринский "Ювентус" проявляет интерес к французскому защитнику "Барселоны" Жан-Клеру Тодибо, сообщает Calciomercato.
По сведениям издания, итальянский клуб готов отдать за Тодибо защитника Маттиа Де Шильо. В настоящее время Тодибо выступает за "Шальке" на правах аренды. Немецкий клуб имеет право выкупить француза за 25 миллионов, но из-за финансового кризиса трансфер вряд ли состоится.
В нынешнем сезоне 20-летний Тодибо провел за "Шальке" восемь матчей во всех турнирах. 27-летний Де Шильо принял участие в 12 поединках за "Ювентус".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|25
|55
|2
|Боруссия Дортмунд
|26
|54
|3
|Боруссия Менхенгладбах
|26
|52
|4
|РБ Лейпциг
|26
|51
|5
|Байер Леверкузен
|25
|47
|6
|Вольфсбург
|26
|39
|7
|Фрайбург
|26
|37
|8
|Шальке
|26
|37
|9
|Хоффенхайм
|26
|35
|10
|Кельн
|25
|32
|11
|Герта
|26
|31
|12
|Унион Берлин
|25
|30
|13
|Айнтрахт Франкфурт
|25
|28
|14
|Аугсбург
|26
|27
|15
|Майнц 05
|25
|26
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|26
|23
|17
|Вердер Бремен
|24
|18
|18
|Падерборн
|26
|17