"Ювентус" нацелился на защитника "Барселоны"

Туринский "Ювентус" проявляет интерес к французскому защитнику "Барселоны" Жан-Клеру Тодибо, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, итальянский клуб готов отдать за Тодибо защитника Маттиа Де Шильо. В настоящее время Тодибо выступает за "Шальке" на правах аренды. Немецкий клуб имеет право выкупить француза за 25 миллионов, но из-за финансового кризиса трансфер вряд ли состоится.

В нынешнем сезоне 20-летний Тодибо провел за "Шальке" восемь матчей во всех турнирах. 27-летний Де Шильо принял участие в 12 поединках за "Ювентус".

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