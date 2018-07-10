"Ювентус" нацелился на защитника "Баварии"

Туринский "Ювентус" нацелился на защитника мюнхенской "Баварии" Хуана Берната, информирует Calciomercato.

По сведениям источника, "старая синьора" видит в 25-летнем беке чемпионов Германии замену своему ведущему игроку линии обороны Алексу Сандро, который близок к уходу из клуба.

В прошлом сезоне Бернат сделал 2 результативные передачи в 12 матчах за "Баварию".

Напомним, "Ювентус" согласовал с "Реалом" трансфер Роналду. | soccernews.ru