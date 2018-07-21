"Ювентус" нацелился на защитника "Бенфики"

Теги ювентусбенфикаалекс гримальдо

"Ювентус" нацелился на защитника "Бенфики"

Защитник "Бенфики" Алекс Гримальдо может перебраться в "Ювентус".

Как сообщает A Bola, туринцы рассматривают игрока, как возможную замену Алексу Сандро, которым интересуется ПСЖ.

Также "Ювентус" наблюдает за ситуацией с Давидом Алабой и Марсело.

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