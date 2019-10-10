"Ювентус" нацелился на защитника "Челси"

Туринский "Ювентус" хочет усилиться левым защитником "Челси" Эмерсоном Пальмери, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, "старая синьора" рассчитывает заполучить 25-летнего футболиста во время зимнего трансферного окна.

Сделку уже одобрил наставник "Ювентуса" Маурицио Сарри, однако сам игрок пока не определился со своим будущим - он обдумывает предложение "синих" продлить контракт до 2024 года.

В текущем сезоне Эмерсон сыграл за "Челси" 6 матчей. Его рыночная стоимость - 25 миллионов евро.

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