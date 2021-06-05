"Ювентус" нацелился на защитника "Фиорентины"

Фото инстаграм Николы Миленковича

Туринский "Ювентус" может во время летнего трансферного окна купить центрального защитника "Фиорентины" Николу Миленковича.

По информации La Gazzetta dello Sport, новый главный тренер "старой синьоры" Массимилиано Аллегри одобрил подписание 23-летнего футболиста.

Планируется, что серб заменит в составе "Ювентуса" Мериха Демирала, который недоволен количеством игровой практики и собирается сменить команду.

В минувшем сезоне Миленкович сыграл за "Фиорентину" 37 матчей, забил 3 гола и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 25 миллионов евро.

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