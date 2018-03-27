"Ювентус" нацелился на защитника "Кёльна"

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"Ювентус" нацелился на защитника "Кёльна"

Защитник "Кёльна" Йонас Хектор может перейти в "Ювентус", сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, "бьянконери" видят в немецком фулбеке замену для Квадво Асамоа, который летом станет игроком "Интера".

"Ювентус" готов заплатить за Хектора 15 миллионов евро. Также на футболиста претендуют "Бавария" и дортмундская "Боруссия".

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