"Ювентус" нацелился на защитника "Кёльна"

Защитник "Кёльна" Йонас Хектор может перейти в "Ювентус", сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, "бьянконери" видят в немецком фулбеке замену для Квадво Асамоа, который летом станет игроком "Интера".

"Ювентус" готов заплатить за Хектора 15 миллионов евро. Также на футболиста претендуют "Бавария" и дортмундская "Боруссия".

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