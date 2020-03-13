"Ювентус" нацелился на защитника "Лилля"

Центральный защитник "Лилля" Габриэл Магальянеш стал трансферной целью туринского "Ювентуса".

По информации Sport Mediaset, "старая синьора" может купить 22-летнего футболиста летом.

Ранее сообщалось, что бразилец также интересен "Реалу", "Арсеналу" и "Эвертону".

В текущем сезоне Магальянеш сыграл за "Лилль" 34 матча и забил 1 гол. Его рыночная стоимость - 15 миллионов евро.

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