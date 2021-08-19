"Ювентус" нацелился на защитника "Манчестер Сити"

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"Ювентус" нацелился на защитника "Манчестер Сити"

Фото инстаграм Эмерика Лапорта

Центральный защитник "Манчестер Сити" Эмерик Лапорт может продолжить карьеру в Италии.

По информации The Times, футболист стал трансферной целью туринского "Ювентуса".

27-летний испанец хотел бы сменить команду, чтобы получать больше игровой практики, однако проблемой в переговорах может стать его зарплата в размере 9,7 миллиона евро за сезон.

Лапорт связан с "Сити" контрактом до июня 2025 года. Его рыночная стоимость - 45 миллионов евро.

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