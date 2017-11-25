"Ювентус" нацелился на защитника "Милана"

Защитник "Милана" Алессио Романьоли может перейти в "Ювентус", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, "бьянконери" готовы предложить за 22-летнего центрбека 25 миллионов евро. Туринский клуб попробует переманить перспективного футболиста, если "россонери" по итогам сезона не попадут в Лигу Чемпионов и будут вынуждены сбалансировать бюджет за счёт продажи игроков.

В этом сезоне Романьоли сыграл за "Милан" 14 матчей и забил 2 гола.

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