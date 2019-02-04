"Ювентус" нацелился на защитника "Милана"
Защитник "Милана" Алессио Романьоли может перейти в туринский клуб, утверждает TMW.
По данным источника, на 24-летнего итальянца претендует "Ювентус". Клуб планирует укрепить линию обороны.
Контракт рассчитан до 2022 года. Трансферная стоимость игрока - 40 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Романьоли участвовал в 24 матчах, отметившись 2 голами.
Футболист перешел в "Милан" в 2015 году за 25 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|22
|60
|2
|Наполи
|22
|51
|3
|Интер Милан
|22
|40
|4
|Милан
|22
|36
|5
|Рома
|22
|35
|6
|Лацио
|22
|35
|7
|Сампдория
|22
|33
|8
|Аталанта
|21
|32
|9
|Фиорентина
|22
|31
|10
|Торино
|22
|31
|11
|Сассуоло
|22
|30
|12
|Парма
|22
|29
|13
|Дженоа
|22
|24
|14
|СПАЛ
|22
|22
|15
|Кальяри
|21
|21
|16
|Удинезе
|22
|19
|17
|Эмполи
|22
|18
|18
|Болонья
|22
|17
|19
|Фрозиноне
|22
|13
|20
|Кьево
|22
|9