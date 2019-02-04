"Ювентус" нацелился на защитника "Милана"

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"Ювентус" нацелился на защитника "Милана"

Защитник "Милана" Алессио Романьоли может перейти в туринский клуб, утверждает TMW.

По данным источника, на 24-летнего итальянца претендует "Ювентус". Клуб планирует укрепить линию обороны.

Контракт рассчитан до 2022 года. Трансферная стоимость игрока - 40 миллионов евро. 

В нынешнем сезоне Романьоли участвовал в 24 матчах, отметившись 2 голами.

Футболист перешел в "Милан" в 2015 году за 25 миллионов евро.

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