"Ювентус" нацелился на защитника "Милана"

Защитник "Милана" Алессио Романьоли может перейти в туринский клуб, утверждает TMW.

По данным источника, на 24-летнего итальянца претендует "Ювентус". Клуб планирует укрепить линию обороны.

Контракт рассчитан до 2022 года. Трансферная стоимость игрока - 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Романьоли участвовал в 24 матчах, отметившись 2 голами.

Футболист перешел в "Милан" в 2015 году за 25 миллионов евро.

Не пропустите: Гол экс-игрока "Локомотива" помог "Лацио" обыграл "Фрозиноне" (видео голов)| http://soccernews.ru