"Ювентус" нацелился на защитника "Милана"

Фото: инстаграм Алессио Романьоли/Автор неизвестен

Туринский "Ювентус" проявляет интерес к защитнику "Милана" Алессио Романьоли, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям источника, туринцы намерены подписать футболиста следующим летом, когда у него завершится контракт с миланцами. Таким образом, "Ювентус" может заполучить Романьоли бесплатно. Также игроком интересуется "Лацио".

В нынешнем сезоне 26-летний Романьоли провел за "Милан" 11 матчей и не отметился результативными действиями.

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