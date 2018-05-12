"Ювентус" нацелился на защитника ПСВ

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"Ювентус" нацелился на защитника ПСВ

Туринский "Ювентус" нацелился на защитника ПСВ Сантьяго Ариаса, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, в стане "бьянконери" видят в 26-летнем колумбийце замену для Штефана Лихтштайнера, который летом покинет клуб.

В этом сезоне Ариас сыграл за ПСВ 35 матчей, забил 3 гола и сделал 6 результативных передач.

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