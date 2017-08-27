"Ювентус" нацелился на защитника сборной Англии

Туринский "Ювентус" нацелился на защитника лондонского "Тоттенхэма" и сборной Англии Дэнни Роуза, информирует Sun Sport.

По сведениям источника, "старая сеньора" готова вступить в борьбу за 27-летнего бека "шпор" с "Челси", который также заинтересован в услугах футболиста.

В прошлом сезоне Роуз забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи в 21 матче за "Тоттенхэм".

Напомним, вчера "Ювентус" обыграл "Дженоа". | soccernews.ru