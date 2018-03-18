"Ювентус" нацелился на защитника сборной Германии

Туринский "Ювентус" нацелился на защитника менхенгладбахской "Боруссии" Маттиаса Гинтера, информирует Bild.

По сведениям издания, скауты "старой сеньоры" уже просмотрели игру 24-летнего бека в одном из матчей его команды. Подписание игрока сборной Германии чемпион Италии запланировал уже на ближайшее лето.

В нынешнем сезоне Гинтер забил 5 мячей и сделал 2 результативные передачи в 30 матчах за "Боруссию".

Напомним, "Ювентус" повторил рекорд Серии А. | soccernews.ru