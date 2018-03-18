"Ювентус" нацелился на защитника сборной Германии

Теги ювентусборуссия менхенгладбахматтиас гинтер

"Ювентус" нацелился на защитника сборной ГерманииТуринский "Ювентус" нацелился на защитника менхенгладбахской "Боруссии" Маттиаса Гинтера, информирует Bild.

По сведениям издания, скауты "старой сеньоры" уже просмотрели игру 24-летнего бека в одном из матчей его команды. Подписание игрока сборной Германии чемпион Италии запланировал уже на ближайшее лето.

В нынешнем сезоне Гинтер забил 5 мячей и сделал 2 результативные передачи в 30 матчах за "Боруссию".

Напомним, "Ювентус" повторил рекорд Серии А. | soccernews.ru

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