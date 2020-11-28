"Ювентус" нацелился на защитника "Шальке"
Центральный защитник "Шальке" Озан Кабак может оказаться в туринском "Ювентусе".
Как сообщает The Sun, "старая синьора" уже вступила в переговоры о трансфере 20-летнего футболиста.
Ранее СМИ писали, что турок также интересен "Милану", "Интеру", "Ливерпулю" и "Зениту".
В текущем сезоне Кабак сыграл за "Шальке" всего 3 матча. Его рыночная стоимость - 25 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
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|32
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|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
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|Аугсбург
|32
|35
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|Майнц 05
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|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
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|Падерборн
|32
|20