"Ювентус" нацелился на защитника "Шальке"

Центральный защитник "Шальке" Озан Кабак может оказаться в туринском "Ювентусе".

Как сообщает The Sun, "старая синьора" уже вступила в переговоры о трансфере 20-летнего футболиста.

Ранее СМИ писали, что турок также интересен "Милану", "Интеру", "Ливерпулю" и "Зениту".

В текущем сезоне Кабак сыграл за "Шальке" всего 3 матча. Его рыночная стоимость - 25 миллионов евро.

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