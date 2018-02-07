"Ювентус" нацелился на защитников "Манчестер Юнайтед" и "Валенсии"

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"Ювентус" нацелился на защитников "Манчестер Юнайтед" и "Валенсии"Туринский "Ювентус" нацелился на защитников английского "Манчестер Юнайтед" и испанской "Валенсии" - Маттео Дармиана и Хосе Гайя соответственно.

Как информирует Football Italia, предпринять попытки подписать двух беков "красных дьяволов" и "летучих мышей" "старая сеньора" намерена уже следующим летом. Стоимость первого оценивается в 20 миллионов евро, а второй может обойтись чемпиону Италии в 25-30 миллионов евро.

Напомним, Спаллетти считает, что с "Ювентусом" конкурировать невозможно. | soccernews.ru

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3 Ливерпуль 26 51
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5 Тоттенхэм 26 49
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7 Бернли 26 36
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