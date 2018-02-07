"Ювентус" нацелился на защитников "Манчестер Юнайтед" и "Валенсии"

Туринский "Ювентус" нацелился на защитников английского "Манчестер Юнайтед" и испанской "Валенсии" - Маттео Дармиана и Хосе Гайя соответственно.

Как информирует Football Italia, предпринять попытки подписать двух беков "красных дьяволов" и "летучих мышей" "старая сеньора" намерена уже следующим летом. Стоимость первого оценивается в 20 миллионов евро, а второй может обойтись чемпиону Италии в 25-30 миллионов евро.

Напомним, Спаллетти считает, что с "Ювентусом" конкурировать невозможно. | soccernews.ru