"Ювентус" нацелился на звездного хавбека "Реала"

Теги ювентусреал мадридбавария мюнхенхамес родригес

"Ювентус" нацелился на звездного хавбека "Реала"Туринский "Ювентус" нацелился на полузащитника мадридского "Реала" Хамеса Родригеса, который в настоящее время на правах аренды выступает за мюнхенскую "Баварию".

Так, согласно информации Daily Mail, "старая синьора" будет готова предпринять попытки подписать 27-летнего хавбека, если в январе чемпионы Германии примут решение разорвать арендное соглашение со "сливочными".

В текущем сезоне Хамес забил 3 мяча и сделал 2 результативные передачи в 10 играх за "Баварию". Его контракт с "Реалом" рассчитан до лета 2021-го года.

Напомним, Роналду повторил рекорд "Ювентуса" 60-летней давности. | soccernews.ru

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