"Ювентус" начал переговоры по трансферу Икарди
Туринский "Ювентус" начал переговоры по трансферу нападающего "Интера" Мауро Икарди, сообщает Calciomercato.
По сведениям издания, президент "старой синьоры" Андреа Аньелли провёл встречу с вице-президентом миланского клуба Хавьером Дзанетти. Стороны обсуждали возможный переезд аргентинского бомбардира на "Альянц Стадиум".
Чем завершилась беседа двух функционеров, пока неизвестно.
Ранее сообщалось, что "Интер" готов снизить цену на Икарди с 110 до 85 миллионов евро. На этой неделе футболиста лишили статуса капитана "нерадзурри".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|24
|66
|2
|Наполи
|23
|52
|3
|Интер Милан
|23
|43
|4
|Милан
|23
|39
|5
|Аталанта
|23
|38
|6
|Рома
|23
|38
|7
|Лацио
|23
|38
|8
|Торино
|23
|34
|9
|Сампдория
|23
|33
|10
|Фиорентина
|23
|32
|11
|Сассуоло
|23
|30
|12
|Парма
|23
|29
|13
|Дженоа
|23
|25
|14
|СПАЛ
|23
|22
|15
|Кальяри
|23
|21
|16
|Удинезе
|23
|19
|17
|Болонья
|23
|18
|18
|Эмполи
|23
|18
|19
|Фрозиноне
|24
|16
|20
|Кьево
|23
|9