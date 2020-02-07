"Ювентус" начал переговоры с Дибалой о новом контракте
Туринский "Ювентус" рассчитывает сохранить в команде нападающего Пауло Дибалу.
По информации Tuttosport, "старая синьора" уже начала переговоры с аргентинцем о продлении действующего контракта, который рассчитан до 2022 года.
Клуб хочет заключить со звёздным футболистом новое пятилетнее соглашение. 26-летний форвард готов подписать договор, если он будет предусматривать увеличение зарплаты до 10 миллионов евро за сезон.
Дибала выступает за "Ювентус" с 2015 года, сыграл 210 матчей, забил 89 голов и сделал 35 ассистов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|22
|54
|2
|Интер Милан
|22
|51
|3
|Лацио
|22
|50
|4
|Аталанта
|22
|39
|5
|Рома
|22
|39
|6
|Кальяри
|22
|32
|7
|Парма
|22
|32
|8
|Милан
|22
|32
|9
|Хеллас Верона
|22
|31
|10
|Наполи
|22
|30
|11
|Болонья
|22
|30
|12
|Торино
|22
|27
|13
|Сассуоло
|22
|26
|14
|Фиорентина
|22
|25
|15
|Удинезе
|22
|24
|16
|Сампдория
|22
|20
|17
|Лечче
|22
|19
|18
|Дженоа
|22
|16
|19
|Брешия
|22
|15
|20
|СПАЛ
|22
|15