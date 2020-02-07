"Ювентус" начал переговоры с Дибалой о новом контракте

Теги пауло дибалаювентус

"Ювентус" начал переговоры с Дибалой о новом контракте

Туринский "Ювентус" рассчитывает сохранить в команде нападающего Пауло Дибалу.

По информации Tuttosport, "старая синьора" уже начала переговоры с аргентинцем о продлении действующего контракта, который рассчитан до 2022 года.

Клуб хочет заключить со звёздным футболистом новое пятилетнее соглашение. 26-летний форвард готов подписать договор, если он будет предусматривать увеличение зарплаты до 10 миллионов евро за сезон.

Дибала выступает за "Ювентус" с 2015 года, сыграл 210 матчей, забил 89 голов и сделал 35 ассистов.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" огласил "Ювентусу" стоимость Погба. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Смолов отказал "Манчестер Юнайтед" ради перехода в "Сельту"

Смолов отказал "Манчестер Юнайтед" ради перехода в "Сельту"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 22 54
2 Интер Милан Интер Милан 22 51
3 Лацио Лацио 22 50
4 Аталанта Аталанта 22 39
5 Рома Рома 22 39
6 Кальяри Кальяри 22 32
7 Парма Парма 22 32
8 Милан Милан 22 32
9 Хеллас Верона Хеллас Верона 22 31
10 Наполи Наполи 22 30
11 Болонья Болонья 22 30
12 Торино Торино 22 27
13 Сассуоло Сассуоло 22 26
14 Фиорентина Фиорентина 22 25
15 Удинезе Удинезе 22 24
16 Сампдория Сампдория 22 20
17 Лечче Лечче 22 19
18 Дженоа Дженоа 22 16
19 Брешия Брешия 22 15
20 СПАЛ СПАЛ 22 15
Полная таблица

топ-5 тегов