"Ювентус" начал переговоры с Дибалой о новом контракте

Туринский "Ювентус" рассчитывает сохранить в команде нападающего Пауло Дибалу.

По информации Tuttosport, "старая синьора" уже начала переговоры с аргентинцем о продлении действующего контракта, который рассчитан до 2022 года.

Клуб хочет заключить со звёздным футболистом новое пятилетнее соглашение. 26-летний форвард готов подписать договор, если он будет предусматривать увеличение зарплаты до 10 миллионов евро за сезон.

Дибала выступает за "Ювентус" с 2015 года, сыграл 210 матчей, забил 89 голов и сделал 35 ассистов.

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