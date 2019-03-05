"Ювентус" начал переговоры с Гвардиолой

"Ювентус" занимается поиском нового главного тренера на замену Массимилиано Аллегри. Об этом сообщает Sport.

По данным источника, туринский клуб нацелился на Хосепа Гвардиолу, итальянцы хотят видеть тренера в команде уже эти летом.

Руководство "Ювентуса" встречалось с братом и агентом Гвардиолы Пере.

Гвардиола возглавил "Сити" в 2016 году. Контракт рассчитан до лета 2021 года. Вместе с клубом тренер стал Чемпионом Англии, обладателем Кубка Футбольной лиги (2018, 2019) и Суперкубка Англии (2018).

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