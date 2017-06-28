"Ювентус" начал переговоры с "Реалом" по трансферу Данило



"Ювентус" проявляет интерес к правому защитнику мадридского "Реала" Данило, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, туринский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него 15 миллионов евро плюс бонусы. "Реал", в свою очередь, не прочь расстаться с игроком, но хочет получить за него 19-20 миллионов. "Юве" рассматривает бразильца в качестве замены Дани Алвесу, который покинул клуб.

В минувшем сезоне 25-летний Данило провел за "Реал" 25 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.

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