"Ювентус" начал переговоры с "Реалом" по трансферу Данило

Теги ювентусреал мадридданило

"Ювентус" начал переговоры с "Реалом" по трансферу Данило
"Ювентус" проявляет интерес к правому защитнику мадридского "Реала" Данило, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, туринский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него 15 миллионов евро плюс бонусы. "Реал", в свою очередь, не прочь расстаться с игроком, но хочет получить за него 19-20 миллионов. "Юве" рассматривает бразильца в качестве замены Дани Алвесу, который покинул клуб.

В минувшем сезоне 25-летний Данило провел за "Реал" 25 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.

Не пропустите: Алвес попрощался с "Ювентусом". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

Полуфинал Кубка Конфедераций: Казань в ожидании битвы Португалии и Чили

Полуфинал Кубка Конфедераций: Казань в ожидании битвы Португалии и Чили

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид 38 93
2 Барселона 38 90
3 Атлетико Мадрид 38 78
4 Севилья 38 72
5 Вильярреал 38 67
6 Реал Сосьедад 38 64
7 Атлетик Бильбао 38 63
8 Эспаньол 38 56
9 Алавес 38 55
10 Эйбар 38 54
11 Малага 38 46
12 Валенсия 38 46
13 Сельта Виго 38 45
14 Лас Пальмас 38 39
15 Бетис 38 39
16 Депортиво Ла-Корунья 38 36
17 Леганес 38 35
18 Спортинг Хихон 38 31
19 Осасуна 38 22
20 Гранада 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов