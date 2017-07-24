"Ювентус" начал работать над трансфером Гарая

Туринский "Ювентус" начал работать над трансфером защитника "Валенсии" Эсекьеля Гарая.

Как сообщает Tuttosport, уже на этой неделе представители "бьянконери" проведут переговоры с агентом 30-летнего аргентинца.

По некоторым данным, "Ювентус" готов заплатить за Гарая 12-15 миллионов евро.

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