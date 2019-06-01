"Ювентус" надеется этим летом приобрести игрока "Челси" Эмерсона

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"Ювентус" надеется этим летом приобрести игрока "Челси" Эмерсона

"Ювентус" хочет купить игрока "Челси" Эмерсона, пишет Calciomercato.

По данным издания, туринский клуб хочет приобрести 24-летнего итальянца уже этим летом. руководство "Ювентуса" считает, футболист может стать хорошей заменой Алекса Сандро. Однако трансфер может не состояться из-за трансферного запрета "Челси", который не сможет купить замену игроку.

Эмерсон перешёл в "Челси" из "Ромы" летом 2018 года за 2 миллионов евро. В нынешнем сезоне он участвовал в 10 матчах.

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