"Ювентус" надеется летом бесплатно приобрести Виллиана

Теги ювентусвиллианчелси

"Ювентус" надеется летом бесплатно приобрести Виллиана

"Ювентус" намерен приобрести этим летом форварда "Челси" Виллиана. Об этом сообщает The Telegraph.

Летом 2020 года у 31-летнего нападающего истекает контракт с лондонским клубом, поэтому в "старую сеньору" он сможет перейти на правах свободного агенты.

"Челси" предлагал футболисту продлить контракт, однако стороны пока не договорились об условиях.

Виллиан перешел в "Челси" в 2013 году из "Анжи". За это время он провел 203 матча и забил 28 голов. В этом сезоне футболист участвовал в 5 матчах АПЛ, не отметившись результативными действиями.

Не пропустите: В команде года ФИФА четыре игрока "Реала", по два - "Барселоны", "Ювентуса" и "Ливерпуля". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Реал" рассматриват Почеттино, как нового главного тренера

"Реал" рассматриват Почеттино, как нового главного тренера

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 4 12
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 4 10
3 Лестер Сити Лестер Сити 4 8
4 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 4 7
5 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 4 7
6 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 3 6
7 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 4 5
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 4 5
9 Челси Челси 4 5
10 Тоттенхэм Тоттенхэм 3 4
11 Бернли Бернли 4 4
12 Эвертон Эвертон 3 4
13 Саутгемптон Саутгемптон 4 4
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 4 4
15 Борнмут Борнмут 4 4
16 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 4 4
17 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3 3
18 Астон Вилла Астон Вилла 4 3
19 Норвич Сити Норвич Сити 4 3
20 Уотфорд Уотфорд 4 1
Полная таблица

топ-5 тегов