"Ювентус" надеется летом бесплатно приобрести Виллиана
"Ювентус" намерен приобрести этим летом форварда "Челси" Виллиана. Об этом сообщает The Telegraph.
Летом 2020 года у 31-летнего нападающего истекает контракт с лондонским клубом, поэтому в "старую сеньору" он сможет перейти на правах свободного агенты.
"Челси" предлагал футболисту продлить контракт, однако стороны пока не договорились об условиях.
Виллиан перешел в "Челси" в 2013 году из "Анжи". За это время он провел 203 матча и забил 28 голов. В этом сезоне футболист участвовал в 5 матчах АПЛ, не отметившись результативными действиями.
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