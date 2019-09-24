"Ювентус" надеется летом бесплатно приобрести Виллиана

"Ювентус" намерен приобрести этим летом форварда "Челси" Виллиана. Об этом сообщает The Telegraph.

Летом 2020 года у 31-летнего нападающего истекает контракт с лондонским клубом, поэтому в "старую сеньору" он сможет перейти на правах свободного агенты.

"Челси" предлагал футболисту продлить контракт, однако стороны пока не договорились об условиях.

Виллиан перешел в "Челси" в 2013 году из "Анжи". За это время он провел 203 матча и забил 28 голов. В этом сезоне футболист участвовал в 5 матчах АПЛ, не отметившись результативными действиями.

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