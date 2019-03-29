"Ювентус" надеется приобрести защитника "Тоттенхэма" Алдервейрелда

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"Ювентус" надеется приобрести защитника "Тоттенхэма" Алдервейрелда

"Ювентус" нацелился на защитника "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелда, утверждает Mirror.

Туринский клуб готов заплатить за 30-летнего бельгийца - 29,2 миллиона евро. 

Ранее сообщалось, что "Тоттенхэм" хочет продать игрока этим летом за 30,5 миллиона евро. Соглашение футболиста с лондонским клубом действует до лета 2020 года.

В нынешнем сезоне игрок участвовал в 27 играх не отметившись результативными передачами. 

Не пропустите: В "Аяксе" оценили возможность возвращения Вертонгена и Алдервейрелда| http://soccernews.ru 

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