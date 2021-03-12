"Ювентус" надеется сохранить Драгушина

Туринский "Ювентус" ведёт переговоры о новом контракте с центральным защитником Раду Драгушином.

По информации журналиста Николо Скиры, стороны близки к продлению соглашения на ближайшие 5 лет.

Если же сделка сорвётся, то в июне 19-летний румын станет свободным агентом. За ситуацией с его будущим следят "Вольфсбург" и "Ньюкасл".

Драгушин находится в системе "Ювентуса" с 2018 года, за основную команду "старой синьоры" сыграл 4 матча.

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