"Ювентус" надеется сохранить Драгушина

Теги ювентусраду драгушин

"Ювентус" надеется сохранить Драгушина

Туринский "Ювентус" ведёт переговоры о новом контракте с центральным защитником Раду Драгушином.

По информации журналиста Николо Скиры, стороны близки к продлению соглашения на ближайшие 5 лет.

Если же сделка сорвётся, то в июне 19-летний румын станет свободным агентом. За ситуацией с его будущим следят "Вольфсбург" и "Ньюкасл".

Драгушин находится в системе "Ювентуса" с 2018 года, за основную команду "старой синьоры" сыграл 4 матча.

Не пропустите: "Ювентус" нацелился на основного полузащитника "Челси". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Все опросы
Загрузка...

главное

Лапорта утвердил первый летний трансфер

Лапорта утвердил первый летний трансфер

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов