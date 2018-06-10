"Ювентус" надеется сохранить Пьянича, предложив ему новый контракт

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"Ювентус" надеется сохранить Пьянича, предложив ему новый контрактТуринский "Ювентус" рассчитывает сохранить своего полузащитника Миралема Пьянича, информирует Calciomercato.

Так, по сведениям источника, "старая синьора" планирует подлить контракт с 28-летним хавбеком, предложив ему оклад в размере шести миллионов евро в год. Переговоры по новому соглашению с боснийцем, к которому проявляют интерес каталонская "Барселона" и мадридский "Реал", чемпион Италии намерен начать уже в ближайшее время.

В завершившемся сезоне Пьянич забил 7 мячей и сделал 14 результативных передач в 44 матчах за "Ювентус".

Напомним, "Ювентус" готовит предложение по двум игрокам "Барселоны". | soccernews.ru

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