"Ювентус" надолго потерял Артура

Теги ювентусартур рамостравмы

"Ювентус" надолго потерял Артура

Фото инстаграм Артура Мело

Хавбек туринского "Ювентуса" Артур выбыл из строя на длительный срок, сообщает журналист Corriere della Sera Torino Тимоти Ормеццано.

По его информации, 24-летний футболист травмировал колено. Ему потребуется операция.

Ожидается, что сроки восстановления бразильского полузащитника составят не менее двух месяцев.

В прошедшем сезоне Артур сыграл за "Ювентус" 32 матча и забил 1 гол. Его контракт со "старой синьорой" рассчитан до 2025 года.

Не пропустите: Недвед прокомментировал будущее Роналду в "Ювентусе". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Мбаппе может покинуть ПСЖ из-за Неймара

Мбаппе может покинуть ПСЖ из-за Неймара

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов