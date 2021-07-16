"Ювентус" надолго потерял Артура

Фото инстаграм Артура Мело

Хавбек туринского "Ювентуса" Артур выбыл из строя на длительный срок, сообщает журналист Corriere della Sera Torino Тимоти Ормеццано.

По его информации, 24-летний футболист травмировал колено. Ему потребуется операция.

Ожидается, что сроки восстановления бразильского полузащитника составят не менее двух месяцев.

В прошедшем сезоне Артур сыграл за "Ювентус" 32 матча и забил 1 гол. Его контракт со "старой синьорой" рассчитан до 2025 года.

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