"Ювентус" надолго потерял Артура
Хавбек туринского "Ювентуса" Артур выбыл из строя на длительный срок, сообщает журналист Corriere della Sera Torino Тимоти Ормеццано.
По его информации, 24-летний футболист травмировал колено. Ему потребуется операция.
Ожидается, что сроки восстановления бразильского полузащитника составят не менее двух месяцев.
В прошедшем сезоне Артур сыграл за "Ювентус" 32 матча и забил 1 гол. Его контракт со "старой синьорой" рассчитан до 2025 года.
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|Наполи
|26
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|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
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|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17