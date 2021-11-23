"Ювентус" надолго потерял Данило

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"Ювентус" надолго потерял Данило

Фото сайт "Ювентуса"

Туринский "Ювентус" опубликовал официальное заявление по поводу травмы универсального защитника Данило.

30-летний футболист получил повреждение приводящей мышцы левого бедра и выбыл на срок до двух месяцев.

Напомним, что бразилец травмировался во время матча 13-го тура Серии А против "Лацио" (2:0).

В текущем сезоне Данило провёл за "Ювентус" 14 игр и сделал 1 ассист.

Не пропустите: Недвед высказался о проблемах "Ювентуса". | http://soccernews.ru
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