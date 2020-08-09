"Ювентус" надолго теряет де Лигта

Голландский защитник туринского "Ювентуса" Маттейс де Лигт пропустит до трех месяцев из-за травмы плеча, сообщает Football Italia.

"Мне необходима операция на плече. Я полностью сосредоточусь на этом", - приводит слова де Лигта Sky Sport Italia.

Таким образом, голландец вернется в строй ближе к ноябрю.

В нынешнем сезоне 20-летний де Лигт провел за "Ювентус" 39 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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