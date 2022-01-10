"Ювентус" надолго теряет Кьезу

Фото инстаграм Федерико Кьезы

Атакующий полузащитник "Ювентуса" Федерико Кьеза выбыл на длительный срок из-за травмы.

24-летний итальянец получил повреждение левого колена в матче 21-го тура Серии А против "Ромы" (4:3).

По информации DAZN, есть вероятность, что футболист травмировал связки, из-за чего может пропустить несколько месяцев.

В текущем сезоне Кьеза сыграл за "Ювентус" 18 матчей, забил 4 гола и сделал 4 ассиста.

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