"Ювентус" надолго теряет Кьезу
Атакующий полузащитник "Ювентуса" Федерико Кьеза выбыл на длительный срок из-за травмы.
24-летний итальянец получил повреждение левого колена в матче 21-го тура Серии А против "Ромы" (4:3).
По информации DAZN, есть вероятность, что футболист травмировал связки, из-за чего может пропустить несколько месяцев.
В текущем сезоне Кьеза сыграл за "Ювентус" 18 матчей, забил 4 гола и сделал 4 ассиста.
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|Команда
|М
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|Лацио
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|Аталанта
|26
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|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17