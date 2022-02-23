"Ювентус" надолго теряет Маккенни
Фото: инстаграм Уэстона Маккенни/Автор неизвестен
Американский полузащитник туринского "Ювентуса" Уэстон Маккенни выбыл из строя из-за травмы, сообщает Sky Sport Italia.
У футболиста диагностированы переломы 2-й и 3-й плюсневых костей стопы. Травму хавбек получил в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Вильярреалом" (1:1) в результате столкновения с защитником "подводников" Первисом Эступиньяном. Ожидается, что сроки восстановления Маккенни составят не менее двух месяцев.
В нынешнем сезоне 23-летний Маккенни провел за "Ювентус" 28 матчей во всех турнирах и забил четыре гола.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17