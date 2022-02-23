"Ювентус" надолго теряет Маккенни

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"Ювентус" надолго теряет Маккенни

Фото: инстаграм Уэстона Маккенни/Автор неизвестен

Американский полузащитник туринского "Ювентуса" Уэстон Маккенни выбыл из строя из-за травмы, сообщает  Sky Sport Italia.

У футболиста диагностированы переломы 2-й и 3-й плюсневых костей стопы. Травму хавбек получил в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Вильярреалом" (1:1) в результате столкновения с защитником "подводников" Первисом Эступиньяном. Ожидается, что сроки восстановления Маккенни составят не менее двух месяцев.

В нынешнем сезоне 23-летний Маккенни провел за "Ювентус" 28 матчей во всех турнирах и забил четыре гола.

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