"Ювентус" наказал Дибалу, Маккенни и Артура за нарушение антикоронавирусных мер

В туринском "Ювентусе" определились с санкциями в отношении Пауло Дибалы, Артура и Уэстона Маккенни.

Напомним, что вышеуказанные футболисты устроили запрещенную вечеринку после начала комендантского часа. Их обвиняют в нарушении антикоронавирусных правил.

В качестве наказания все трое оштрафованы клубом и отстранены от участия в ближайшем матче против "Торино".

Напомним, что дерби запланировано на субботу, 3 апреля, начало - в 19:00 по московскому времени.

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