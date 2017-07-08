"Ювентус" намерен арендовать Дугласа Косту с правом выкупа

"Ювентус" не оставляет попыток приобрести бразильского полузащитника "Баварии" Дугласа Косту, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, итальянский клуб намерен арендовать футболиста до лета 2018 года с правом последующего выкупа. В ближайшее время клубы могут согласовать трансфер.

Ранее сообщалось, что "Бавария" оценивает 26-летнего Косту в 50 миллионов евро.

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