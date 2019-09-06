"Ювентус" намерен бесплатно подписать защитника "Тоттенхэма"

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"Ювентус" намерен бесплатно подписать защитника "Тоттенхэма"

"Ювентус" проявляет интерес к бельгийскому защитнику "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелду, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, итальянский клуб намерен подписать футболиста следующим летом, когда у него завершится срок контракта со "шпорами". Таким образом, бельгиец может достаться "Ювентусу" бесплатно.

Кроме того, туринский клуб интересуется полузащитником "Тоттенхэма" Кристианом Эриксеном, контракт которого с клубом также истекает летом 2020 года.

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