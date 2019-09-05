"Ювентус" намерен бесплатно заполучить трех игроков "МЮ"

"Ювентус" нацелился сразу на троих игроков "Манчестер Юнайтед" вратаря Давида де Хеа, защитника Эрика Байи и полузащитника Неманью Матича, сообщает AS.

По сведениям издания, итальянский клуб хочет подписать этих футболистов следующим летом, когда у них закончатся контракты с манкунианцами. "МЮ" в свою очередь намерен продлить де Хеа.

В прошлом сезоне 28-летний де Хеа провел 47 матчей во всех турнирах и пропустил 63 гола. 25-летний Байи сыграл 18 матчей. На счету 31-летнего Матича один гол в 38 поединках.

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