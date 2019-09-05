"Ювентус" намерен бесплатно заполучить трех игроков "МЮ"

Теги ювентусманчестер юнайтеддавид де хеанеманья матичэрик байи

"Ювентус" намерен бесплатно заполучить трех игроков "МЮ"

"Ювентус" нацелился сразу на троих игроков "Манчестер Юнайтед" вратаря Давида де Хеа, защитника Эрика Байи и полузащитника Неманью Матича, сообщает AS.

По сведениям издания, итальянский клуб хочет подписать этих футболистов следующим летом, когда у них закончатся контракты с манкунианцами. "МЮ" в свою очередь намерен продлить де Хеа. 

В прошлом сезоне 28-летний де Хеа провел 47 матчей во всех турнирах и пропустил 63 гола. 25-летний Байи сыграл 18 матчей. На счету 31-летнего Матича один гол в 38 поединках.

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