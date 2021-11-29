"Ювентус" намерен избавиться от Кулушевски

Фото: инстаграм Деяна Кулушевски/Автор неизвестен

Туринский "Ювентус" хочет избавиться от шведского полузащитника Деяна Кулушевски, сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, итальянский клуб готов продать футболиста в зимнее трансферное окно за 35 миллионов евро. Главный тренер "Юве" Массимилиано Аллегри согласен на трансфер игрока, так как не рассчитывает на него.

В нынешнем сезоне 21-летний Кулушевски провел за "Ювентус" 17 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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