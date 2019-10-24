"Ювентус" намерен купить суперзвезду летом. Выбраны три варианта

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"Ювентус" намерен купить суперзвезду летом. Выбраны три варианта

"Ювентус" намерен купить топ-игрока в летнее трансферное окно 2020 года, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, в сферу интересов итальянского клуба входят полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба, нападающие "ПСЖ" Неймар и Килиан Мбаппе.

Стоит отметить, что приобретение каждого из футболистов можно обойтись туринцам в 200 миллионов евро.

На данный момент рекордным трансферном "Ювентуса" является Криштиану Роналду, который в 2018 году был куплен у "Реала" за 117 миллионов евро.

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