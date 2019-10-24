"Ювентус" намерен купить суперзвезду летом. Выбраны три варианта
"Ювентус" намерен купить топ-игрока в летнее трансферное окно 2020 года, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По сведениям издания, в сферу интересов итальянского клуба входят полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба, нападающие "ПСЖ" Неймар и Килиан Мбаппе.
Стоит отметить, что приобретение каждого из футболистов можно обойтись туринцам в 200 миллионов евро.
На данный момент рекордным трансферном "Ювентуса" является Криштиану Роналду, который в 2018 году был куплен у "Реала" за 117 миллионов евро.
Не пропустите: Президент "Ювентуса": "Роналду заслуживает выиграть "Золотой мяч". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
СМИ: Моуринью не хочет возглавлять дортмундскую "Боруссию"
-
"Витесс" отстранил от тренировок игрока, оскорбившего Слуцкого
-
"Барселона" хочет пригласить генерального директора "Валенсии" Матео Алемани
-
УЕФА может наказать "Ливерпуль" за баннер в адрес Ориги
-
Де Росси может стать тренером детской команды "Ромы"
Лента новостей
-
Лучший бомбардир МЛС хочет перейти в "Барселону"
-
Макгрегор рассказал, кого считает лучшим футболистом в истории
-
Зидан необычным образом дал задание Йовичу в матче с "Галатасараем"
-
"Ювентус" намерен купить суперзвезду летом. Выбраны три варианта
-
1
Дзюба входит в топ-3 в Европе по системе "гол+пас" в нынешнем сезоне
-
"Интер" готов заплатить за трансфер Ракитича 38 миллионов евро
-
В "Боруссии" опровергли слухи о приглашении Моуринью на пост главного тренера
-
Появилось фото четвертого комплекта формы "Барселоны"
-
Александр Медведев: "Основной вывод - "Лейпциг" можно и нужно обыгрывать"
-
ЦСКА объявил стартовый состав на матч с "Ференцварошем"
-
1
СМИ: Моуринью не хочет возглавлять дортмундскую "Боруссию"
-
Болельщик "Ливерпуля" рассказал, как вместо Генка приехал в Гент на матч Лиги Чемпионов
-
1
"Витесс" отстранил от тренировок игрока, оскорбившего Слуцкого
-
Экс-игрок "Барселоны" Ривалдо считает, что Мбаппе должен играть в Примере или АПЛ
-
Защитник "Баварии" Эрнандес успешно перенес операцию
-
Молодежная сборная России забила 7 голов в ворота Сан-Марино
-
Модрич вернулся в общую группу "Реала"
-
"Крылья Советов" вышли в 1/4 финала Кубка мировых чемпионов по пляжному футболу
-
"Барселона" хочет пригласить генерального директора "Валенсии" Матео Алемани
-
1
УЕФА может наказать "Ливерпуль" за баннер в адрес Ориги
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|8
|22
|2
|Интер Милан
|8
|21
|3
|Аталанта
|8
|17
|4
|Наполи
|8
|16
|5
|Кальяри
|8
|14
|6
|Рома
|8
|13
|7
|Лацио
|8
|12
|8
|Парма
|8
|12
|9
|Фиорентина
|8
|12
|10
|Торино
|8
|10
|11
|Удинезе
|8
|10
|12
|Милан
|8
|10
|13
|Болонья
|8
|9
|14
|Хеллас Верона
|8
|9
|15
|Брешия
|7
|7
|16
|Лечче
|8
|7
|17
|Сассуоло
|7
|6
|18
|СПАЛ
|8
|6
|19
|Дженоа
|8
|5
|20
|Сампдория
|8
|4