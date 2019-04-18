"Ювентус" намерен летом подписать четырех футболистов

"Ювентус" рассчитывает летом усилить команду четырьмя игроками.

Как сообщает Calciomercato, на радарах "старой синьоры" находятся Костас Манолас ("Рома"), Федерико Кьеза ("Фиорентина"), Рубен Диаш и Жоау Фелиш (оба - "Бенфика").

При этом отмечается, что, скорее всего, "Ювентус" по разным причинам не сможет подписать Маттейса де Лигта, Рафаэля Варана, Джерома Боатенга и Самюэля Умтити.

После 32 туров "Ювентус" лидирует в Серии А, опережая "Наполи" на 17 очков.

Читайте также: Роналду задумался об уходе из "Ювентуса". | http://soccernews.ru