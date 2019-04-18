"Ювентус" намерен летом подписать четырех футболистов

Теги ювентускостас маноласфедерико кьезажоау фелиш

"Ювентус" намерен летом подписать четырех футболистов

"Ювентус" рассчитывает летом усилить команду четырьмя игроками.

Как сообщает Calciomercato, на радарах "старой синьоры" находятся Костас Манолас ("Рома"), Федерико Кьеза ("Фиорентина"), Рубен Диаш и Жоау Фелиш (оба - "Бенфика").

При этом отмечается, что, скорее всего, "Ювентус" по разным причинам не сможет подписать Маттейса де Лигта, Рафаэля Варана, Джерома Боатенга и Самюэля Умтити.

После 32 туров "Ювентус" лидирует в Серии А, опережая "Наполи" на 17 очков.

Читайте также: Роналду задумался об уходе из "Ювентуса". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Спартак" предложил свой вариант лимита на легионеров

"Спартак" предложил свой вариант лимита на легионеров

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 32 84
2 Наполи Наполи 32 67
3 Интер Милан Интер Милан 32 60
4 Милан Милан 32 55
5 Рома Рома 32 54
6 Аталанта Аталанта 32 53
7 Лацио Лацио 32 52
8 Торино Торино 32 50
9 Сампдория Сампдория 32 48
10 Фиорентина Фиорентина 32 40
11 Сассуоло Сассуоло 32 37
12 Кальяри Кальяри 32 37
13 СПАЛ СПАЛ 32 35
14 Парма Парма 32 35
15 Дженоа Дженоа 32 34
16 Удинезе Удинезе 32 32
17 Болонья Болонья 32 31
18 Эмполи Эмполи 32 29
19 Фрозиноне Фрозиноне 32 23
20 Кьево Кьево 32 11
Полная таблица

топ-5 тегов