"Ювентус" намерен летом подписать четырех футболистов
"Ювентус" рассчитывает летом усилить команду четырьмя игроками.
Как сообщает Calciomercato, на радарах "старой синьоры" находятся Костас Манолас ("Рома"), Федерико Кьеза ("Фиорентина"), Рубен Диаш и Жоау Фелиш (оба - "Бенфика").
При этом отмечается, что, скорее всего, "Ювентус" по разным причинам не сможет подписать Маттейса де Лигта, Рафаэля Варана, Джерома Боатенга и Самюэля Умтити.
После 32 туров "Ювентус" лидирует в Серии А, опережая "Наполи" на 17 очков.
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"Реал" интересуется четырьмя футболистами
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|32
|84
|2
|Наполи
|32
|67
|3
|Интер Милан
|32
|60
|4
|Милан
|32
|55
|5
|Рома
|32
|54
|6
|Аталанта
|32
|53
|7
|Лацио
|32
|52
|8
|Торино
|32
|50
|9
|Сампдория
|32
|48
|10
|Фиорентина
|32
|40
|11
|Сассуоло
|32
|37
|12
|Кальяри
|32
|37
|13
|СПАЛ
|32
|35
|14
|Парма
|32
|35
|15
|Дженоа
|32
|34
|16
|Удинезе
|32
|32
|17
|Болонья
|32
|31
|18
|Эмполи
|32
|29
|19
|Фрозиноне
|32
|23
|20
|Кьево
|32
|11