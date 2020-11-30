"Ювентус" намерен летом выкупить Морату у "Ателтико"

"Ювентус" намерен выкупить у мадридского "Атлетико" права на нападающего Альваро Морату летом 2021 года. Об этом сообщает Cbssports.com.

По данным источника, главный тренер туринцев Андреа Пирло считает, что Мората - идеальный партнер лидера команды Криштиану Роналду.

В нынешнем сезоне Лиги Чемпионов испанец забил три года и сделал три результативные передачи в Серии А.

"Ювентус" готов заплатить 45 миллионов евро в летнее трансферное окно за 28 летнего футболиста.

В стан туринского клуба Мората перешел в сентябре этого года, заключив контракт до конца текущего сезона с возможностью продления на сезон.

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