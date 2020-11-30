"Ювентус" намерен летом выкупить Морату у "Ателтико"
"Ювентус" намерен выкупить у мадридского "Атлетико" права на нападающего Альваро Морату летом 2021 года. Об этом сообщает Cbssports.com.
По данным источника, главный тренер туринцев Андреа Пирло считает, что Мората - идеальный партнер лидера команды Криштиану Роналду.
В нынешнем сезоне Лиги Чемпионов испанец забил три года и сделал три результативные передачи в Серии А.
"Ювентус" готов заплатить 45 миллионов евро в летнее трансферное окно за 28 летнего футболиста.
В стан туринского клуба Мората перешел в сентябре этого года, заключив контракт до конца текущего сезона с возможностью продления на сезон.
А еще: Мората принес победу "Ювентусу" над "Ференцварошем"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Стало известно, когда в "Барселоне" пройдут выборы президента
-
ПСЖ подписал контракт с 18-летним воспитанником
-
Главный тренер "Зальцбурга": "Локомотив" уверенно играет в обороне по счету"
-
Зидан высказался о травме Азара
-
"Ювентус" намерен летом выкупить Морату у "Ателтико"
-
Газзаев высказался о возможном изменении лимита на легионеров в РПЛ
-
Ибрагимович признался, что думал о завершении карьеры перед переходом в "Милан"
-
Ван де Бек показал последствия матча "МЮ" с "Саутгемптоном"
-
Фетисов рассказал, какую роль в "Спартаке" занимает жена Леонида Федуна
-
1
Д. Комбаров заявил, что он против присвоения Хабибу звания Героя России
-
Балотелли близок к переходу в бразильский топ-клуб
-
1
"Барселона" будет наказана за жест Месси в память о Марадоне
-
Кавани обвинили в расизме. Футболист отреагировал
-
1
Жена Икарди снялась обнаженной на лошади: фото
-
Д. Комбаров - о Каррере: "Говорить с ним - то же самое, что со столбом"
-
Лев будет тренировать сборную Германии на Евро-2020
-
Хавбек ЦСКА Кучаев вылечился от коронавируса и приступил к тренировкам
-
Адвокат Марадоны выразил поддержку врачу, которого обвиняют в смерти Диего
-
Артем Дзюба сможет сыграть с "Брюгге"
-
Нойер пропустит матч с "Атлетико"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14