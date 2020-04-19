"Ювентус" намерен летом заполучить Зидана
Туринский "Ювентус" намерен переманить главного тренера мадридского "Реала" Зинедина Зидана, сообщает Le10sport.
По сведениям издания, руководство итальянского клуба хочет, чтобы француз возглавил команду уже летом, сменив нынешнего наставника Маурицио Сарри. Для этого "Ювентус" готов предложить ему трехлетний контракт с зарплатой в восемь миллионов евро в год.
Напомним, что Зидан выступал за "Ювентус" в бытность футболистом. В качестве тренера он работал только с "Реалом", с которым выиграл чемпионат Испании и три Лиги Чемпионов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14