"Ювентус" намерен обменять Пьянича только на Артура

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"Ювентус" намерен обменять Пьянича только на Артура

"Ювентус" занял принципиальную позицию в переговорах с "Барселоной" по хавбеку Миралему Пьяничу.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, туринский клуб уведомил каталонцев, что отпустит Пьянича только в обмен на Артура Рамоса. При этом "старая синьора" отметила, что не заинтересована в других футболистах "Барсы".

По сведениям источника, в "Ювентусе" высокого мнения об игре Артура и в клубе полагают, что он станет долгосрочной заменой Блезу Матюиди и Адриану Рабьо.

Артур перебрался в "Барселону" в 2018 году. За это время он провел 67 матчей, забил 4 гола и отдал 6 ассистов.

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