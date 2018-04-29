"Ювентус" намерен опередить ПСЖ, "Реал" и "Манчестер Юнайтед" в борьбе за общую трансферную цель

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"Ювентус" намерен опередить ПСЖ, "Реал" и "Манчестер Юнайтед" в борьбе за общую трансферную цельТуринский "Ювентус" планирует подписать полузащитника римского "Лацио" Сергея Милинковича-Савича, информирует La Gazzetta dello Sport.

Так, по сведениям издания, "старая синьора" активизировала контакты с окружением 23-летнего хавбека "орлов". Чемпионы Италии рассчитывают как можно скорее закрыть трансфер серба ввиду интереса, который к нему проявляют ПСЖ, мадридский "Реал" и "Манчестер Юнайтед".

Напомним, вчера "Ювентус" обыграл "Интер". | soccernews.ru

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