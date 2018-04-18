"Ювентус" намерен отказаться от подписания Эмре Джана

Теги ювентусливерпульэмре джан

"Ювентус" намерен отказаться от подписания Эмре ДжанаТуринский "Ювентус" намерен отказаться от подписания полузащитника "Ливерпуля" Эмре Джана, который ближайшим летом станет свободным агентом.

Как информирует Tuttosport, "старая синьора" на протяжении длительного времени считалась главным фаворитом в борьбе за 24-летнего хавбека "красных". Однако после того, как немец попросил у чемпионов Италии 10 дней на рассмотрение их предложения и не удосужился по истечении этого времени дать ответ, "Юве" планирует переключить свое внимание на других игроков.

Напомним, "Ювентус" нацелился на ключевого хавбека ПСЖ. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

"Челси" едет в гости к "Бернли"

"Челси" едет в гости к "Бернли"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 33 87
2 Манчестер Юнайтед 34 74
3 Ливерпуль 34 70
4 Тоттенхэм 34 68
5 Челси 33 60
6 Арсенал Лондон 33 54
7 Бернли 33 52
8 Лестер Сити 33 43
9 Эвертон 34 42
10 Ньюкасл Юнайтед 33 41
11 Борнмут 35 38
12 Уотфорд 34 37
13 Брайтон & Хоув Альбион 34 36
14 Вест Хэм Юнайтед 33 35
15 Хаддерсфилд Таун 34 35
16 Кристал Пэлас 34 34
17 Суонси Сити 33 33
18 Саутгемптон 33 28
19 Сток Сити 34 28
20 Вест Бромвич Альбион 34 24
Полная таблица

топ-5 тегов