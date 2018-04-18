"Ювентус" намерен отказаться от подписания Эмре Джана

Туринский "Ювентус" намерен отказаться от подписания полузащитника "Ливерпуля" Эмре Джана, который ближайшим летом станет свободным агентом.

Как информирует Tuttosport, "старая синьора" на протяжении длительного времени считалась главным фаворитом в борьбе за 24-летнего хавбека "красных". Однако после того, как немец попросил у чемпионов Италии 10 дней на рассмотрение их предложения и не удосужился по истечении этого времени дать ответ, "Юве" планирует переключить свое внимание на других игроков.

Напомним, "Ювентус" нацелился на ключевого хавбека ПСЖ. | soccernews.ru