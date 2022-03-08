"Ювентус" намерен отобрать у "Интера" чемпионский титул 2006 года

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"Ювентус" намерен отобрать у "Интера" чемпионский титул 2006 года

Туринский "Ювентус" в очередной раз подал в суд по поводу чемпионского титула "Интера" в 2006 году, сообщает Calcio e Finanza.

По сведениям источника, административный суд региона Лацио рассмотрит исковое заявление в марте 2022 года. Ранее туринцы три раза подавали подобный иск в другие инстанции, но получали отказ.

Напомним, что в 2006 году "Ювентус" занял первое место, но затем был лишен титула из-за скандала "Кальчополи".

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