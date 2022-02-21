"Ювентус" намерен перехватить Дазньоло у "Ромы", которая не может продлить с ним контракт

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"Ювентус" намерен перехватить Дазньоло у "Ромы", которая не может продлить с ним контракт

Фото: инстаграм Дзаньоло\Автор неизвестен

Хавбек сборной Италии и "Ромы" Николо Дзаньоло до сих пор не общался с римским клубом о том, чтобы подписать новое соглашение, сообщает инсайдер Николо Скира.

По информации источника, этой ситуацией хочет воспользоваться "Ювентус", который ведет переговоры с представителями игрока о летнем переходе.

Контракт итальянца с "Ромой" рассчитан до 2024 года.

В нынешнем сезоне Дзаньоло сыграл 28 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и сделал пять ассистов.

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