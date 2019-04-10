"Ювентус" намерен перехватить де Лигта у "Барселоны"
Защитник "Аякса" Маттейс де Лигт может стать игроком "Ювентуса". Об этом информирует El Mundo Deportivo.
По данным источника, туринский клуб намерен провести переговоры с голландским клубом перед встречей 1/4 финала Лиги чемпионов между клубами.
Вице-президент "Ювентуса" Павел Недвед обладает некоторыми связями, которые смогут ему помочь встретится с директором "Аякса" Эдвином ван дер Саром и агентом де Лигта Мино Райолой, чтобы перехватить защитника у "Барселоны".
Ранее сообщалось, что "Барселона" может заплатить за 19-летнего де Лигта порядка 70 миллионов евро. Также игроком активно интересуется "Бавария".
Не пропустите: О трансфере де Лигта в "Барселону" может быть объявлено до матчей "Аякса" с "Ювентусом"| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|31
|84
|2
|Наполи
|31
|64
|3
|Интер Милан
|31
|57
|4
|Милан
|31
|52
|5
|Аталанта
|31
|52
|6
|Рома
|31
|51
|7
|Лацио
|30
|49
|8
|Торино
|31
|49
|9
|Сампдория
|31
|45
|10
|Фиорентина
|31
|39
|11
|Сассуоло
|31
|36
|12
|Кальяри
|31
|36
|13
|Дженоа
|31
|34
|14
|Парма
|31
|34
|15
|Удинезе
|30
|32
|16
|СПАЛ
|31
|32
|17
|Болонья
|31
|30
|18
|Эмполи
|31
|28
|19
|Фрозиноне
|31
|23
|20
|Кьево
|31
|11