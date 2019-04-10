"Ювентус" намерен перехватить де Лигта у "Барселоны"

Защитник "Аякса" Маттейс де Лигт может стать игроком "Ювентуса". Об этом информирует El Mundo Deportivo.

По данным источника, туринский клуб намерен провести переговоры с голландским клубом перед встречей 1/4 финала Лиги чемпионов между клубами.

Вице-президент "Ювентуса" Павел Недвед обладает некоторыми связями, которые смогут ему помочь встретится с директором "Аякса" Эдвином ван дер Саром и агентом де Лигта Мино Райолой, чтобы перехватить защитника у "Барселоны".

Ранее сообщалось, что "Барселона" может заплатить за 19-летнего де Лигта порядка 70 миллионов евро. Также игроком активно интересуется "Бавария".

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